Der Zoll hat in Sachsen-Anhalt 2021 im großen Stil Rauschgift, Waffen und gefälschte Waren entdeckt. Die Beamten beschlagnahmten allein 130 Kilogramm Drogen wie Haschisch, Marihuana sowie Amphetamine, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus wurden den Angaben zufolge in 20 Fällen unerlaubte Waffen oder Waffenteile sichergestellt. Zudem wurden im Kampf gegen den Tabakschmuggel unter anderem rund 421.000 Zigaretten und 7,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak beschlagnahmt.