In Sachsen-Anhalt wollen fünf Hochschulen bei einem neuen Studiengang zum Thema Künstliche Intelligenz kooperieren. Das interdisziplinäre Angebot "AI-Engineering" sei an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence: AI) und Ingenieurwissenschaften angesiedelt und deutschlandweit einzigartig, teilte die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg am Freitag mit.