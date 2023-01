Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt hat in ihren Museen im vergangenen Jahr rund 325.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Diese kamen unter anderem in Schlösser, Burgen und Dome. "Damit ist die coronabedingte Talsohle bei den Besucherzahlen langsam durchschritten, und die Vor-Corona-Zahl von 280.000 im Jahr 2019 kann sogar leicht überboten werden", teilte die Kulturstiftung am Montag mit. Zur positiven Bilanz habe das Kloster Jerichow mit knapp 32.700 Besuchern beigetragen. Das Kloster war jüngst neu zur Stiftung hinzugekommen. Auch die Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg habe mehr Besucher verzeichnet.