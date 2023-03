Klassik, Jazz, Folk und Literatur: Besucherinnen und Besucher der Magdeburger Domfestspiele bekommen im Sommer einen besonderen Einblick in das Wahrzeichen der Stadt. Vom 5. bis 11. Juni werde der Dom zum 15. Mal zur Bühne für das Kulturprogramm, teilten die Organisatoren am Dienstag in Magdeburg mit. "Der Dom ist nicht nur für Gebete und Gottesdienste, er ist viel mehr", sagte Domprediger Jörg Uhle-Wettler. Die Domfestspiele seien gerade in diesen Zeiten wie "eine Woche der Besinnung", hieß es. Bis zu 5000 Gäste aus ganz Deutschland werden erwartet.