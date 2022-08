Queere Persönlichkeiten, die die europäische Gesellschaft und Kultur seit der Antike geprägt haben, stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung in Magdeburg. Nach der Vernissage am Donnerstag ist "We are part of culture" bis 30. September in den Räumen des einewelt hauses zu sehen. Gezeigt werden Porträts nationaler und internationaler Künstlerinen und Künstler, die speziell für die Schau geschaffen wurden. Dabei sei es laut Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt vor allem darum gegangen, Vorbilder und Identifikationsfiguren abzubilden, um für einen offenen Umgang mit queeren Identitäten zu werben.