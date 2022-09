Die Roboter Arka und Putzini sind seit dieser Spielzeit Teil des Schauspielensembles am Theater Magdeburg. Am Freitag feiern sie ihr Bühnendebüt mit dem Stück "Nessun Dorma". Das Theater kündigte das Stück als Liebesdiskurs für zwei Roboter an. Das Theater betrete mit einer Verknüpfung von Schauspiel, Oper und intelligenter Technik ein neues szenisches Experimentierfeld. 17 Schauspieler und Schauspielerinnen stünden neben den beiden technischen Darstellern in dieser Spielzeit auf der Bühne.

Ort der Handlung ist den Angaben zufolge eine Kunstgalerie. Der Industrieroboter Arka malt dort zu den Klängen bekannter Todesarien. Wenn am Abend die Besucher die Ausstellungsräume verlassen haben, zieht der aus Alltagsgegenständen zusammengeschraubte Roboter Putzini herum. Beide begegnen sich und tauschen sich über Kunst, Liebe und Verrat aus, lieben und leiden gemeinsam, wie es in der Ankündigung des Theaters heißt. Ihre Beziehung geht schließlich in die Brüche, Putzini komponiert eine eigene Todesarie und schaltet sich ab.

Das Theater Magdeburg empfiehlt das Stück für Menschen ab zwölf Jahren. Nach der Premiere am Freitag sind vier weitere Vorstellungen von "Nessun Dorma" bis Ende Oktober geplant.

