Der Museumskomplex um die Synagoge in Gröbzig soll als Ort des Lernens gestärkt und noch bekannter werden. Das Land unterstützt dies mit rund 66.000 Euro Fördermitteln, die in diesem Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Mit den zusätzlichen Mitteln erhöht das Land seine Förderung auf 152.000 Euro.