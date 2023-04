Die Linke in Sachsen-Anhalt fordert eine Diskussion über das Tanzverbot an Karfreitag. Es sei unverständlich, warum das Tanzen, egal an welchen Tagen, verboten werden sollte, sagte der kulturpolitische Sprecher der Linken, Stefan Gebhardt. In den zurückliegenden Jahren sei die Clubwirtschaft in Sachsen-Anhalt wegen der Schließungen in der Corona-Pandemie bereits arg gebeutelt gewesen. Daher sei eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Tanzverbots zwingend notwendig.