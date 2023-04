Mit mehr als einer halben Million Euro wollen zwei Klosterstiftungen Kunst- Kulturprojekte in Sachsen-Anhalt fördern. Rund 581.000 Euro würden die Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen sowie die "Kloster Bergesche Stiftung" zur Verfügung stellen, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Es gehe dabei um insgesamt 17 Vorhaben in der Region Magdeburg, vor allem um Musik, Ausstellungen und zeitgenössische Kunst.