In Halle dreht sich eine Woche lang alles um neu komponierte oder zusammengestellte Musik für Filme. Nach der Eröffnung der 15. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt am Sonntag kommen bis 29. Oktober Branchenvertreterinnen und -vertreter aus Filmmusik, Komposition, Sounddesign und Produktion in der Saalestadt zusammen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Kongress, Workshops und ein Galakonzert zum Abschluss.