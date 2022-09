Wo und wie wird eigentlich Kunst gemacht? Antworten auf diese Frage geben in Sachsen-Anhalt ansässige Künstlerinnen und Künstler an diesem Wochenende bei der Aktion "Offene Ateliers". Am Samstag und Sonntag öffnen zwischen Arendsee und Zeitz laut dem Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Sachsen-Anhalt 103 Kreative verschiedener Genres ihre Arbeitsräume.