In Halle startet die zweite Ausstellung anlässlich des 50. Todestages des spanischen Künstlers Pablo Picasso (1881-1973) in diesem Jahr. Nach der Eröffnung von "Begegnung. Pablo Picasso trifft Jean Lurçat" am Freitag in der Kunsthalle Talstrasse wird die Schau bis 29. Mai präsentiert. Zur Vernissage wird der Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU) erwartet, der zusammen mit dem Botschafter Frankreichs in Deutschland, François Delattre, der Schirmherr ist.

Die Ausstellung gibt laut ausrichtendem Kunstverein Talstrasse Einblicke in das umfangreiche grafische Werk Picassos, das in verschiedenen Lebens- und Schaffensphasen entstanden ist. Es stehe in Verbindung und Beziehung zu den grafischen Arbeiten und Keramiken von Jean Lurçat (1892-1966).

Die Künstler haben in den Keramik-Werkstätten von Sant Vicens bei Perpignan gearbeitet, hieß es. Die Arbeit mit und auf Keramik sei in den 1950er und 1960er Jahren ein Schwerpunkt in der Tätigkeit Beider gewesen. Gezeigt werden laut Verein 60 Picasso-Grafiken aus der Sammlung Helmut Klewan und ebenso viele Keramiken von Lurçat aus der Sammlung der Paul-Ludwig-Stiftung.

Bereits seit 26. Februar kann im Kunstmuseum Moritzburg die Ausstellung "Der andere Picasso: Zurück zu den Ursprüngen" besucht werden. Es werden bis 21. Mai etwa 100 Arbeiten aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Spanien präsentiert. Picasso (1881-1973) gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Moderne. Sein Todestag jährt sich am 8. April zum 50. Mal.

