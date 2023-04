Geschmeide als Kunstwerke: Der Vielfalt von Schmuck ist in Halle eine Ausstellung gewidmet. Nach der Eröffnung von "White Rabbit" (deutsch: Weißer Hase) am Mittwoch ist die Präsentation von Arbeiten der Schmuckklasse der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle bis 7. Mai zu sehen. Das Konzept der Schau in der Burg Galerie im Volkspark Halle basiert laut Hochschule auf der freien Interpretation der Fantasiewelt des Romans "Alice im Wunderland", in dem ein weißer Hase eine entscheidende Rolle spielt.