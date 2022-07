Nach zwei Jahren ohne die klassische Jahresausstellung findet am Wochenende wieder der Höhepunkt für Besucher und Studenten der Burg Giebichenstein statt. In den Ateliers und Werkstätten zeigen dann von Samstag bis Sonntag die Studierenden ihre Werke und Arbeitsergebnisse, sagte eine Sprecherin der Kunsthochschule am Mittwoch. In den Jahren vor der Pandemie waren etwa 10.000 Menschen zu der Jahresausstellung gekommen. Die Ausstellung sei «unbedingt der Höhepunkt» des Studienjahres und stelle auch ein «Ausbrechen in die Präsenz» nach dem langen «Rumdümpeln im Online-Bereich» während der Pandemie dar, sagte die Prorektorin für Wissenschaft und Forschung Veronica Biermann.

Bereits am Freitag startet die Veranstaltung mit der Werkschau des Bereichs Mode. Einige Studierende zeigen dann ihre Projekt- und Abschlussarbeiten, die sich in diesem Jahr verstärkt mit der gesellschaftlichen Verantwortung der Mode befassen. Die Ausprägungen der Mode werden für einige Schieflagen in der Gesellschaft verantwortlich gemacht, sagte Lars Paschke, Professor für Modedesign an der Burg. Es gehe bei den Projekt um eine kritische Auseinandersetzung beispielsweise mit der Entwicklung des ästhetischen Empfindens.

Traditionell spielen am Abend der Veranstaltungstage Bands und DJs. Einige Kunst- und Modewerke können auf der Veranstaltung auch gekauft werden.