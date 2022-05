In Sachsen-Anhalt sollen in den kommenden beiden Jahren jeweils bis zu sechs statt bislang vier verkaufsoffene Sonntage möglich werden. Das Ladenöffnungszeitengesetz ist am Mittwoch Thema im Landtag. Die Koalitionäre hätten sich abgesprochen, den Gesetzentwurf der Landesregierung entsprechend zu ändern, sagte FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack am Montag in Magdeburg. Im Entwurf ist noch von Öffnungen an höchstens vier Sonn- und Feiertagen die Rede. Die vorgesehene Änderung gebe Raum für die Unternehmerinnen und Unternehmer, extra verkaufen zu können, sagte Silbersack. «Für uns ist das sehr wichtig.»