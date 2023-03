Die Industrieumsätze in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr deutlich zugelegt, der Ausblick ist nach Einschätzung des Statistischen Landesamts aber eingetrübt. Die Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau seien im Vergleich zu 2021 um 14 Prozent höher ausgefallen, teilte das Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Der hohe Zuwachs sei auf die Preissteigerungen zurückzuführen, preisbereinigt habe das Umsatzplus 6,2 Prozent betragen. Die Zunahme habe sich im Schlussquartal 2022 deutlich abgeschwächt.