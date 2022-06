In Sachsen-Anhalt ist wieder gut Kirschen essen möglich: Die diesjährige Saison der süßen oder sauren Früchte ist am Samstag beim Landeskirschfest in Aseleben im Landkreis Mansfeld-Südharz eröffnet worden. Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) läutete mit Vertretern des Landesverbandes Sächsisches Obst und der Fachgruppe Obst Sachsen-Anhalt auf einem Obsthof den Start der Kirschernte ein.