Umgang mit Fehlern und Missständen innerhalb der Polizei, mit Antisemitismus und Rassismus, aber auch mit Vielfalt in der Gesellschaft: Veränderungen innerhalb der Polizei brauchen aus Sicht von Sachsen-Anhalts Landespolizeipfarrerin Thea Ilse vor allem Zeit. Sie habe bereits deutliche Veränderungen in der Landespolizei festgestellt, sagte sie am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Magdeburg. Der Frauenanteil sei gestiegen, die Polizei sei diverser und bunter geworden. Nach dem Halle-Attentat auf eine Synagoge 2019 sei das Bewusstsein entstanden, "das kann auch bei uns passieren".