Eine 43-jährige Fußgängerin, die 2019 in Halle überfahren und dabei tödlich verletzt wurde, ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Opfer eines illegalen Autorennens geworden. Für den damals 19 Jahre alten Fahrer eines hochmotorigen Wagens forderte die Anklage am Montag in dem Berufungsprozess vor dem Landgericht Halle eine dreijährige Haftstrafe. Die Staatsanwältin sprach sich für eine Verurteilung des heute 22-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht aus. Zudem forderte sie den Entzug des Führerscheins. "Fakt ist für mich, Sie haben sich ein Rennen geliefert", sagte die Staatsanwältin unter Hinweis auf die Beweise wie auch Zeugenaussagen im Prozess.