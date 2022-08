Zu Prozessbeginn um einen mutmaßlichen versuchten Mord in der Eislebener Innenstadt hat der Angeklagte tiefes Bedauern über seine Tat geäußert. Er wünschte, die Zeit zurückdrehen zu können, sagte der 42-jährige Angeklagte am Montag im Landgericht Halle. Er soll laut Anklageschrift im Juni seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen an der Leber, der Lunge und am Hals. Nur durch eine Notoperation überlebt sie.