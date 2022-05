Ein 25-Jähriger ist am Landgericht in Halle wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im September 2020 seinem Opfer mit einem Messer in Arm und Oberkörper stach, teilte ein Sprecher des Gerichtes am Montag mit. Das Urteil war bereits vor einigen Tagen gefällt worden.