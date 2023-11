Nach einem Messerangriff auf eine Frau in einer Arztpraxis in Bitterfeld-Wolfen ist Haftbefehl gegen einen 60 Jahre alten Mann erlassen worden. Ihm werde versuchte Tötung vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll am Dienstag im Wartezimmer einer Arztpraxis eine neben ihm sitzende 70-Jährige unvermittelt mit einem messerähnlichen Gegenstand angegriffen und am Hals verletzt haben.