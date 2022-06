Beim Brand in einer ehemaligen Malzfabrik in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist nach ersten Angaben ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei am Montagnachmittag ausgebrochen und noch immer nicht vollständig gelöscht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Über 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften zum Brandhöhepunkt gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand.