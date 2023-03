Ein Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der Autobahn 2 in der Höhe von Alleringersleben (Landkreis Börde) die Mittelleitplanke komplett durchbrochen. Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Der Lkw hatte den Angaben zufolge drei Lastwagen-Zugmaschinen geladen. Die Autobahn ist in Richtung Hannover voll gesperrt. Nähere Angaben zur Unfallursache machte die Polizei zunächst nicht.