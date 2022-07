In einem Gewerbegebiet in Oschersleben (Landkreis Börde) ist eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft worden. Eine Firma hatte den Fund bei der geplanten Suche nach Munition und anderen Kampfmitteln gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Rund um die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde ein Sicherheitsbereich geschaffen. Märkte, Firmen und Gewerbeobjekte im Umkreis von 500 Metern wurden geräumt, die Bundesstraße 246 für rund eine halbe Stunde während der Entschärfung gesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den Zünder entfernen und die Bombe unschädlich machen.