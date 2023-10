Bei einem Sturz aus einer Pferdekutsche ist eine 58 Jahre alte Frau in Adersleben im Landkreis Harz leicht verletzt worden. Sie saß als Mitfahrerin in der Kutsche einer 35-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Pferd am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache gescheut. Die Kutsche fuhr auf ein Feld und kippte um. Dabei fiel die 58-Jährige herunter. Das Pferd und die Kutsche blieben unversehrt. Gegen die Kutscherin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.