Ein 25-Jähriger soll in Halberstadt (Landkreis Harz) einen 20-Jährigen mehrfach mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte zunächst, wie die Magdeburger Polizei am Freitag berichtete. Kurz darauf fanden Beamte den mutmaßlichen Täter und nahmen ihn vorläufig fest. Der 20-Jährige kam mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus.