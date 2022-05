Ein Motorradfahrer ist bei Stiege (Landkreis Harz) von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 52-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag auf der B242 in Richtung Güntersberge versucht, einen Pkw zu überholen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 71 Jahre alte Pkw-Fahrer plante allerdings links abzubiegen - als er dies tat, erfasste er den Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.