Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall und einem Folgeunfall auf der A2 auf der Höhe des Möckerner Ortsteils Theeßen (Landkreis Jerichower Land) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam zunächst eine 32-jährige Lkw-Fahrerin am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und kippte mit dem Lkw in den Seitengraben. Sie verließ selbstständig das Fahrzeug, Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall wurde die Richtungsfahrbahn nach Berlin voll gesperrt, wodurch sich ein Stau bildete.