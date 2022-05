Die Polizei hat in Burg (Landkreis Jerichower Land) einen Autodieb gefasst. Bei einer Kontrolle eines Pkw mit Anhänger am Samstagabend seien Fahrer und Beifahrer geflüchtet, teilte das Polizeirevier Jerichower Land am Sonntag mit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 32-jährigen Beifahrer stellen. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Anhänger mit dem geladenen Fahrzeug in Brandenburg gestohlen worden war. Anhand von Videomaterial am Tatort sei auch der 30-jährige Fahrer identifiziert worden. Dieser sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und soll vernommen werden, so die Polizei. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.