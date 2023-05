In einem Einkaufsmarkt in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat es aufgrund eines defekten Kühlaggregats einen Großeinsatz gegeben. Zwei Mitarbeiterinnen hätten am Freitagmorgen einen "merkwürdigen Geruch" in den Lagerräumen des Gebäudes wahrgenommen, berichtete die Polizei am Freitag. Durch einen technischen Defekt sei Kühlflüssigkeit aus einem Klimaaggregat ausgetreten. Der Ort wurde weiträumig abgesperrt. 76 Feuerwehrleute waren im Einsatz.