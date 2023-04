Im Landkreis Wittenberg ist bei fünf Lachmöwen die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das Landesamt für Verbraucherschutz habe den Erreger der Klassischen Geflügelpest, das Aviäre Influenzavirus A, Subtyp H5 nachgewiesen, teilte der Landkreis mit. Zahlreiche verendete Möwen waren demnach am Montag an einem See in der Nähe des Annaburger Ortsteils Prettin gefunden worden. Wie viele Tiere untersucht wurden, teilte der Landkreis nicht mit.