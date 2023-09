Die Einsetzung eines Ausschusses zur Überprüfung der Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt auf eine Tätigkeit für die Stasi verzögert sich. Das bestätigte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch. Zuvor hatte die "Magdeburger Volksstimme" darüber berichtet. Heuer begründete die Vertagung mit dem Fehlen mehrerer Abgeordneter bei der Landtagssitzung am Donnerstag. Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) ist beispielsweise bei der Ministerpräsidentenkonferenz, zudem gibt es krankheitsbedingte Ausfälle.