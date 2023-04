Um die Energiewende zu beschleunigen, fordern die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt die Einrichtung einer zentralen Servicestelle für die Landkreise. Sie soll Genehmigungsverfahren beim Windenergieausbau übernehmen und so die Prozesse beschleunigen, heißt es in einem Antrag, der in dieser Woche im Parlament beraten werden soll.