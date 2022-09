Katja Pähle ist als Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt in ihrem Amt bestätigt worden. Sie wurde am Dienstag bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen einstimmig wiedergewählt, teilte die SPD-Fraktion mit. Auch die restlichen Mitglieder des Fraktionsvorstandes behalten ihre Posten: Falko Grube wurde als Pähles Stellvertreter wiedergewählt, Rüdiger Erben bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer.