Eine breite Mehrheit im Landtag unterstützt die Bewerbung von Dessau-Roßlau zur Ausrichtung der Bundesgartenschau 2035. Das wurde am Freitag bei einer Debatte im Parlament deutlich. Neben Magdeburg und Halle solle Dessau-Roßlau als drittes Oberzentrum in Sachsen-Anhalt gestärkt werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Karin Tschernich-Weiske (CDU) betonte, die Buga 1999 in Magdeburg und 2015 in der Havelregion seien Erfolgsgeschichten gewesen.