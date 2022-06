Im sachsen-anhaltischen Landtag gibt es erheblichen Unmut über das Vorgehen bei der Neubesetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das den Verfassungsschutz überwacht. Die schwarz-rot-gelbe Koalition und die Linke wollen ihre vier Kandidaten am Dienstag gemeinsam im Block wählen lassen und hätten rechnerisch auch die nötige Mehrheit. Dass nicht über Einzelkandidaten abgestimmt wird, sorgt für großen Unmut bei den Oppositionsfraktionen von Grünen und AfD, die auch Kandidaten zur Wahl stellen wollen.

Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sagte am Montag in Magdeburg, sie sei fassungslos, ihre Fraktion wolle das Vorgehen gegebenenfalls rechtlich überprüfen lassen. Auch die AfD kündigte rechtliche Schritte an. Vier Abgeordnete bilden das Parlamentarische Kontrollgremium, nur einer muss der Opposition angehören.

Linken-Fraktionschefin Eva von Angern, die weiter als einzige Vertreterin der Opposition dem Gremium angehören würde, wenn der Vorschlag der vier Fraktionen durchkäme, sagte über die Zusammenarbeit mit den Koalitionsfraktionen: «Das ist eine absolut legitime Maßnahme.» Sie sei gespannt, zu welchem Ergebnis das Landesverfassungsgericht bei einer Überprüfung komme.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwardt wies darauf hin, dass der Ausschuss erst neu besetzt ist, wenn alle vier Mitglieder gewählt sind. Ansonsten blieben die bisherigen Mitglieder eingesetzt, unter ihnen ist Sebastian Striegel von den Grünen - die vor der Landtagswahl 2021 Teil der Regierung waren. Laut Borgwardt haben sich die Parlamentarischen Geschäftsführer auf das Verfahren verständigt. Borgwardt sagte auch, dass es zur Zusammenarbeit mit der Linken unterschiedliche Meinungen in seiner Fraktion gebe.