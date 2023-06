Nach der wiederholt gescheiterten Wahl eines Landesdatenschutzbeauftragten hat die Opposition Zweifel an der Handlungsfähigkeit der schwarz-rot-gelben Koalition in Sachsen-Anhalt geäußert. "Die Koalitionsfraktionen, trotz sieben Stimmen mehr als notwendig, kriegen keine Mehrheit zustande. Ministerpräsident Haseloff muss sich fragen, auf welche Mehrheit er sich noch stützen kann", sagte die Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Mittwochabend. "Ich frage mich, ob diese Koalition noch handlungsfähig ist." Das Amt und das Ansehen Sachsen-Anhalts seien dauerhaft beschädigt. Regierungschef ist Reiner Haseloff.