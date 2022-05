Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo startet am Mittwoch als Star des 24. Anhalt-Meetings in Dessau. Die Weltmeisterin von der LG Kurpfalz nimmt bereits zum vierten Mal an dieser Veranstaltung teil und kommt mit der Empfehlung des Sieges beim Diamond-League-Meeting in Birmingham. Bei ihrem Saisoneinstieg kam die 28 Jahre alte Weltklasseathletin auf 7,09 Meter. «Mihambo ist ein absolutes Aushängeschild. Es ist einfach fantastisch, dass wir sie wieder im Greifzu-Stadion begrüßen können und spricht auch für unsere Weitsprunganlage», sagte Meeting-Direktor Ralph Hirsch.