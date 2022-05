Linken-Politiker Wulf Gallert strebt das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden in seiner Partei an. Das sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Gallert ist Vizepräsident des Landtags von Sachsen-Anhalt, zuvor war er Fraktionschef der Linken im Landesparlament. «Ich bewerbe mich ausdrücklich mit dem Themenfeld der Außenpolitik», sagte Gallert. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gehe es darum, in der Partei eine offene Diskussion über die Sicherheitsarchitektur im 21. Jahrhundert zu führen. Nötig seien überzeugende Antworten aus linker Perspektive, sagte Gallert.

Ende Juni will die Linke bei einem Bundesparteitag in Erfurt ihren Vorstand neu wählen. Susanne Hennig-Wellsow war kürzlich nach nur etwa einem Jahr als eine von zwei Parteivorsitzenden zurückgetreten. Janine Wissler will hingegen trotz zahlreicher Wahlniederlagen Bundeschefin bleiben.