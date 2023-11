Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Migration hat die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen kritisiert. "Wir haben in Deutschland kein Flüchtlingsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. Seit Jahren werden die Kommunen kaputtgespart", sagte die innenpolitische Sprecherin Henriette Quade am Dienstag. Die Kommunen brauchten mehr Geld, um handlungsfähig zu sein. "Bund und Länder müssen endlich dafür ernsthafte Lösungen vorlegen, statt sich an der Stimmungsmache gegen Geflüchtete zu beteiligen."