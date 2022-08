In Magdeburg brennt ein Ascheberg in größerer Ausdehnung. Das gab die Polizei am Donnerstag auf Twitter bekannt. Die Stelle ist im Süden der Landeshauptstadt im Stadtteil Hopfengarten nahe des Industriegeländes SKET. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden die umliegenden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, so die Polizei. Die Feuerwehr sei aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Nähere Angaben zur Brandursache konnte sie zunächst nicht machen.