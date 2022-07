Den dritten Tag in Folge brennt das Feuer auf dem Gelände des Zellstoffwerks Arneburg (Landkreis Stendal). Wann der Brand gelöscht sei, sei derzeit noch immer nicht abzusehen, hieß es am Sonntagvormittag aus der Rettungsleitstelle Altmark. Es würden ständig Kräfte ausgetauscht. Es seien um die 100 Feuerwehrleute mit zahlreichen Fahrzeugen dort. Bislang gingen die Planungen bis Sonntag 18.00 Uhr. Es wird vermutet, dass der Brand am Freitagmorgen von einem Blitzeinschlag verursacht wurde. Zwei Förderbänder fingen Flammen, die auf einen darunter liegenden Holzhaufen aus Hackschnitzeln übergriffen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei zwei bis drei Millionen Euro.