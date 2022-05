Auf der Autobahn 2 bei Theeßen ist ein Auflieger mit 21 Tonnen Biorapsöl ausgebrannt. Der Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt Richtung Berlin am Samstagmorgen Qualm am Auflieger, wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilte. Er hielt auf dem Standstreifen, koppelte die Zugmaschine ab und brachte sich in Sicherheit. Der Auflieger brannte aus. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Es entstand ein längerer Rückstau, in dem wiederum ein Auto in Brand geriet. Das Feuer konnte laut Polizei schnell gelöscht werden, es wurde auch dort niemand verletzt.