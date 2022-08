Ein 18-Jähriger ist in Magdeburg von einer sechsköpfigen Gruppe mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die unbekannten männlichen Personen forderten ihn am späten Freitagabend auf, seinen Rucksack herauszugeben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Mann übergab ihn daraufhin und die Räuber flüchteten. Im Zuge einer Nahbereichsfahndung stellten die Beamten einen ebenfalls 18-jährigen Magdeburger fest. Sein Tatbeitrag sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise.