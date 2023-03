Den vier bisher kaum bekannten Geschwistern der ermordeten Kommunistenführerin Rosa Luxemburg ist eine Wanderausstellung gewidmet, die in Magdeburg gastiert. Nach der Eröffnung von "In Rosas Schatten" am Dienstag in der Stadtbibliothek soll die in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt konzipierte Schau bis 31. März gezeigt werden. Es gehe um das enge Verhältnis Luxemburgs zu ihren älteren Brüdern Mikołaj, Maxymilian und Józef sowie zu Schwester Anna.

Den vier bisher kaum bekannten Geschwistern der ermordeten Kommunistenführerin Rosa Luxemburg ist eine Wanderausstellung gewidmet, die in Magdeburg gastiert. Nach der Eröffnung von "In Rosas Schatten" am Dienstag in der Stadtbibliothek soll die in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt konzipierte Schau bis 31. März gezeigt werden. Es gehe um das enge Verhältnis Luxemburgs zu ihren älteren Brüdern Mikołaj, Maxymilian und Józef sowie zu Schwester Anna.

Das Warschauer Büro der Luxemburg-Stiftung erzählt laut Mitteilung der Stadtbibliothek umfangreich mit Zeitdokumenten, Fotografien, Zitaten und bebilderten Ausstellungstafeln die Geschichte der aus Polen stammenden jüdischen Familie Luxemburg. Vor allem erhalten gebliebene Briefe würden das besondere Verhältnis aller zueinander beschreiben und widerspiegeln, hieß es. Die Präsentation beruhe auf den Recherchen des Luxemburg-Biografen Holger Politt und des polnischen Journalisten Krzysztof Pilawski.

Ausgangs- und Schlusspunkt der Ausstellung sei die einstige polnische Provinzhaupstadt Zamość an der Grenze zur Ukraine. Hier wurde Rozalia Luxenburg am 5. März 1871 geboren, später änderte sie ihren Namen. Mit Karl Liebknecht (1871-1919) führte sie den Spartakusbund an. Die beiden Köpfe der revolutionären Bewegung wurden 1919 verschleppt, verhört und anschließend erschossen.

Ausstellungsvorschau