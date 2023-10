Ein Auto ist in der Nacht zum Sonntag in Magdeburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Wagen wurde dabei so stark verformt, dass ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt wurde, wie die Polizei Magdeburg am Sonntag mitteilte. Alle fünf Menschen im Auto wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.