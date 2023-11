Ein Fußgänger ist in Magdeburg an einer Ampel von einem Autofahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, überrollte der Pkw den Mann am Samstagmorgen. Das Opfer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war nach Mitteilung der Einsatzkräfte noch unklar.