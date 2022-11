Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen den Berufsverkehr in Magdeburg blockiert. Wie eine Sprecherin der Gruppierung mitteilte, versperrten sechs Menschen die Bundesstraße 1 im Zentrum der Stadt. Mehrere von ihnen hätten sich auf die Fahrbahn geklebt. Das Polizei in Magdeburg bestätigte die Aktion.