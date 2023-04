Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesautobahn 14 bei Magdeburg gestorben. Der 52-Jährige übersah am Ostermontag aus bislang ungeklärten Gründen nach der Ausfahrt Magdeburg-Reform ein in gleicher Richtung fahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Mann krachte mit seiner Maschine in den Wagen und stürzte. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Weitere Details etwa zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten auf der B14 in Richtung Schwerin dauerten am späten Abend noch an.